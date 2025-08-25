Schutzengel in Trikots Wie dem Hettstedter Fußballer Steffen Ludwig auf spezielle Weise das Leben gerettet wurde
Nach einem Herzinfarkt beim Spiel der Alten Herren in Hettstedt wird Steffen Ludwig mithilfe eines besonderen Gerätes das Leben gerettet. Wer zu den Lebensrettern gehört.
25.08.2025, 20:06
Hettstedt/mz. - Spiel, Spaß und Freude hätten an diesem Freitagabend am 18. Juli im Vordergrund stehen sollen. Denn der Verein FC Hettstedt läutete sein Jubiläumswochenende zum zehnjährigen Bestehen ein.