Scheune brennt in Kirchscheidungen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Burgscheidungen/Kirchscheidungen - Wie erst heute bekannt wurde, kam es vergangenen Freitag nach 23 Uhr in Kirchscheidungen zu einem Brand in einem Vierseitenhof. Dort stand eine Scheune in Flammen, in der Stroh gelagert worden war. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus. Zum Einsatz sei ein Brandmittelspürhund gekommen, wie Polizeisprecherin Gesine Kerwien auf Nachfrage informierte. Die Ermittlungen laufen. Der Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

In Burgscheidungen ereignete sich am Mittwoch ein Brand, der auf einem abgeernteten Feld begann, sich ausbreitete und dann Teile eines Waldes erfasste. (Foto: VG Unstruttal)

Wenige Tage später rückten die Feuerwehren im Unstruttal erneut aus. Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr ereignete sich in Burgscheidungen auf einem abgeernteten Feld ein Brand, der schließlich durch den Wind auf einen angrenzenden Wald übergegriffen war. „Dank gutem Agieren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden“, so Ordnungsamtsleiter Gerald Becker. Die Agrargenossenschaft Burgscheidungen unterstützte die Einsatzkräfte bei der Wasserzufuhr. Durch die Flammen war etwa ein Hektar des Waldes in Mitleidenschaft gezogen worden. (cm)