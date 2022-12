Schatz im Chorturm: Spektakuläre Wandbemalungen aus drei Epochen

In der Johann-Georgen-Kirche in Schleberoda gibt es Fresken aus verschiedenen Stil-Epochen, die nun gesichert, erforscht und restauriert werden sollen.

Schleberoda - Die Zeit bringt sie Zentimeter für Zentimeter wieder ans Licht. Viele Jahre waren sie unter mehreren Farbschichten verborgen: die Wandbemalungen aus Romanik, Gotik und Renaissance im Eingangsbereich der Johann-Georgen-Kirche in Schleberoda. „Mir waren die Bilder andeutungsweise schon in der Kindheit aufgefallen“, erzählt Karin Reglich. Die Tierärztin im Ort und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Kirche steht in einer besonderen größeren Runde, die sich jüngst im Gotteshaus bei noch eisigen Temperaturen eingefunden hat.