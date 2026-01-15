Ein Naumburger will am Rande Flemmingens eine Halle zum Spielen und Toben für Kinder bauen. Eine bürokratische Hürde hat das Projekt jedoch ins Stocken gebracht. Wie der aktuelles Stand des Vorhabens ist.

Ruhig rund um Piraten-Paradies: Was ist los bei geplanter Spielhalle in Flemmingen

Der „Valo Jump“, bei dem man auf dem Trampolin hüpfend einen Videospielcharakter steuert, könnte eine der Attraktionen werden.

Flemmingen - Ruhig ist es geworden um das „Piraten-Paradies“. So lautet der Projektname der großen Halle zum Spielen und Toben, die der Naumburger Andreas Nüßlein am Rande von Flemmingen, nahe der B88 bauen will. Sehr ruhig sogar, wenn man bedenkt, dass Nüßlein im vergangenen Jahr von einer Eröffnung „im Herbst 2026“ gesprochen hatte.