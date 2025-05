Naumburg - Jubel brandet auf und Seifenblasen fliegen in die Luft als Stefan Schleußner am Freitagmittag mit Kerstin Onemichl am Curt-Becker-Platz aus der hübsch geschmückten „Ille“ steigt. Die erste Trauung in der Naumburger Straßenbahn ist zu diesem Zeitpunkt seit 15 Minuten Geschichte. Sie fand im stehenden – so viel Bürokratie muss leider sein – Lindner-Triebwagen vor dem Depot am Stephanplatz statt.

