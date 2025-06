Zweiter Prozesstag in der großen Naumburger Einbruchsserie: Was die DNA-Analyse ergab und warum es nun zum Kirschfest weitergeht.

Richter will Urteil fällen, muss aber zähneknirschend vertagen

Am Naumburger Amtsgericht fand der zweite Verhandlungstag im Zuge der großen Naumburger Einbruchsserie statt.

Naumburg. - Am Donnerstagnachmittag kehrte Robert S. wieder in die Untersuchungshaft nach Halle zurück. Ob er aber auch die kommenden Jahre im Gefängnis verbringen wird, steht allerdings noch nicht fest. Im Prozess zur großen Naumburger Einbruchsserie wurde am zweiten Verhandlungstag entgegen der Erwartung kein Urteil gesprochen.