Martin Adelsberger gewinnt die zwölfte Runde. Axel Böttger aus Wetzendorf liegt in der Gesamtwertung nun wieder allein vorn.

Der Saubacher Martin Adelsberger, hier mit seiner Tochter Amelie Fellenberg, hat sich in der zwölften Runde den Wochensieg geholt. Mit 23 Punkten hält er noch immer den lokalen Tippspiel-Rekord.

Naumburg/tok. - Martin Adelsberger aus Saubach hat die zwölfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 40-jährige Brunnenbauer, der einst für die Kombination Bad Bibra/Saubach kickte und mit 23 Punkten (aufgestellt als Wochensieger im Jahr 2012) noch immer den lokalen Tippspiel-Rekord hält, kam wie der Rastenberger Nico Schiele auf 16 Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. In dieser Wertung liegt der seit Wochen führende Wetzendorfer Axel Böttger jetzt wieder allein vorn.

Resultate/Martin Adelsbergers Tipps:

SC Naumburg – SG Reppichau 4:2/1:2

Wacker Wengelsdorf – FC RSK Freyburg 0:1/1:2

BSC Laucha – SV Großgrimma 2:1/2:1

Wengelsdorf II/Zorbau II – Freyburg II/Gleina 1:3/1:1

FC ZWK Nebra II – VSG Löbitz 7:1/1:2

Bad Bibra/Saubach – Rot-Weiß Weißenfels II 1:2/1:2

Schönburg/Possenhain-Leißling - Reichardtswerben/Markwerben 1:2/1:2

SV Kaiserpfalz – ESV Herrengosserstedt II 7:0/2:1

FC ZWK Nebra – ESV Herrengosserstedt 0:1/1:2

VfB Großgörschen – Blau-Weiß Bad Kösen 0:1/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 96

2. Ralf Nebe (Freyburg) 94

2. Hildegard Haller (Gernstedt) 94

4. Lucas Hoffmann (Laucha) 93

4. Matthias Meissner (Laucha) 93

6. Claudia Seifarth (Naumburg) 92

7. Juliane Gorn (Freyburg) 90

8. Heiko Richter (Hassenhausen) 89

9. Bernd Lehwald (Freyburg) 88

10. Martin Schumann (Freyburg) 87

10. Frank Ritter (Naumburg) 87

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit nun 88,0 Punkten im Schnitt. Auf Platz zwei liegt „Becherovka16“ mit Claudia Seifarth, Heike Knörrich und Peggy Beier (85,67). Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.