„schönstes Dorf der Welt“ Rehehausen feiert „950.“ mit DJ, Classic House, großem Familienfest und Woitschack-Eltern

Das selbsternannte „schönste Dorf der Welt“, feiert am Wochenende 950-jähriges Bestehen und dockt dabei an besondere Tradition an. Alle Kinderangebote am Sonntag sind kostenlos.