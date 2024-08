Regionales Tippspiel geht in eine neue Runde, Freyburger Duo holt sich Preis ab

Die Freyburger Karsten (l.) und Christian Haberzettl (r.) sind Tippspiel-Teamsieger der vergangenen Rückrunde geworden. Im Sporthaus F.C.Röder in der Jahnstadt holten sie sich bei Mitarbeiter Jonas Weise ihren Gewinn ab.

Naumburg. - Neue Saison, neues Glück, neues Tippspiel: Pünktlich zum offiziellen Beginn der Serie 2024/25 am kommenden Wochenende startet Naumburger Tageblatt/MZ seine beliebte regionale Variante des Fußball-Tippspiels. Die Sponsoren sind an Bord geblieben. Die Firma ESM spendiert dem Gesamtsieger oder der Gesamtsiegerin der Einzelwertung am Ende der Hinrunde wieder eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro. Das beste Team erhält dann einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder, und für den Wochensieg gibt es 50 Euro von der Firma BRU Security. Auch der Modus wird beibehalten.

Inzwischen sind die Preise an die Besten der Vorsaison übergeben worden. Nach Einzelsieger Patrick Hausmann aus Bad Kösen, der von ESM-Chef Dirk Görmer beschenkt worden war (wir berichteten), holten sich die Haberzettls aus Freyburg ihren Lohn ab: Zollbeamter Christian (34), bis 2019 beim FC RSK Freyburg als Fußballer aktiv, und sein Vater Karsten (55, Lokführer bei der Deutschen Bahn) hatten den Teamwettbewerb der vergangenen Rückrunde gewonnen.

Unter www.kicktipp.de/tageblatt kann man sich jederzeit anmelden. Dort findet man auch die zehn Partien der ersten Runde der neuen Saison.