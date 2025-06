Naumburg. - Wer am Montag aus einem längeren Pfingsturlaub wiedergekommen ist, hat womöglich das erlebt, was viele andere Naumburger schon in den zwei Wochen zuvor zur Verzweiflung gebracht hat – der Fernseher geht nicht, oder besser: nicht so, wie gewohnt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.