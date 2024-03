Demo in Bad Bibra: 250 Menschen protestieren gegen die AfD

In Bad Bibra im Burgenlandkreis haben am Montag 250 Menschen gegen eine AfD-Demo protestiert. Die Kundgebung der rechtsextremen Partei sollte ursprünglich am Wohnhaus des Landrates Götz Ulrich (CDU) vorbeiführen.

Bad Bibra. - Rund 250 Menschen haben am Montagabend in Bad Bibra gegen eine AfD-Kundgebung protestiert. An der zeitgleich stattfindenden Demo der rechtsextremen Partei nahmen knapp 180 Personen teil. Beide Versammlungen verliefen nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle.

Die AfD-Demo sollte ursprünglich am Wohnshaus des Landrates Götz Ulrich (CDU) vorbeiführen sollen. Das war auf scharfe Kritik gestoßen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, hatte die Ankündigung der AfD „ungeheuerlich“ genannt. Damit werde eindeutig eine rote Linie überschritten.

Sachsen-Anhalts CDU-Innenministerin Tamara Zieschang hatte es als Aufgabe aller gesellschaftlichen Akteure bezeichnet, sich entschieden gegen Anfeindungen und Bedrohungen von Kommunalpolitikern zur Wehr zu setzen.

Mitte März gab der Burgenlandkreis bekannt, dass die Route der AfD-Demonstration verändert wurde und nicht mehr am Wohnhaus des CDU-Politikers Götz Ulrich vorbeiführen wird.

Auf der Gegen-Demonstration am Montag sprachen Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), der Kreistagsvorsitzende Andy Haugk sowie Karsdorfs Bürgermeister Olaf Schumann.

„Die Entwicklungen in Thüringen, in Deutschland und Geschehnisse in der Welt müssten jedem von uns die Augen öffnen, dass Demokratie kein Geschenk ist und einfach so vom Himmel fällt“, erklärte Innenminister Maier. Vielmehr müsse jeden Tag aufs Neue dafür gekämpft werden. Es gehe darum, Flagge für ein offenes, respektvolles, wertebasiertes Deutschland zu zeigen.