Der Geruch von Cannabis führt Einsatzkräfte zu einem Jugendlichen in der Halleschen Straße in Laucha.

Polizei erwischt in Laucha 19-Jährigen beim Kiffen - Weitere Drogen sichergestellt

Die Polizei erwischt in Laucha einen Jugendlichen beim Kiffen. In dessen Rucksack befanden sich weitere Drogen. Nun wird ermittelt.

Laucha/cm - Polizisten nahmen am Sonnabend gegen 1.50 Uhr in der Halleschen Straße in Laucha einen deutlichen Cannabisgeruch wahr. Wie sich herausstellte, kiffte ein 19-Jähriger.

In dem Rucksack des Jugendlichen befanden sich darüber hinaus Drogen und szenetypische Utensilien, die beschlagnahmt wurden, teilte ein Polizeisprecher am Sonnabend mit. Gegen den Heranwachsenden ermittelt nun die Kripo wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.