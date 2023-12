Patient randaliert und verletzt Schwestern in der Klinik für psychische Erkrankungen in Naumburg

Wegen Randale und Körpererletzungen in der Klinik für psychische Erkrankungen des SRH-Klinikum Naumburg ordenete nun eine Strafkammer des Landgerichts Halle die Unterbringung des Patienten im Fachkrankenhaus in Uchtspringe für mindestens sechs Jahre an.

Halle/Naumburg. - Ungewöhnlich schwere Zeiten liegen hinter den Mitarbeitern der Klinik für psychische Erkrankungen des SRH-Klinikum Naumburg sowie einer stationären Einrichtung für Behinderte in Weißenfels. Ab Februar 2022 wurden die Weißenfelser Mitarbeiter häufig aus heiterem Himmel von einem Bewohner bespuckt, geschlagen und derart gekratzt, dass Narben zurückblieben. Nach dessen Verlegung nach Naumburg im Oktober 2022 ereilte die dort tätigen Stationsmitarbeiter sowie zwei demente Patienten das gleiche Schicksal. Insgesamt 18 Delikte, die nur die Spitze des Eisberges seien, wie es hieß, wurden dem Mann dieser Tage am Landgericht Halle zur Last gelegt - jedoch, was höchst selten passiert, in dessen Abwesenheit.