Osterrummel bis Ostermontag auf der Naumburger Vogelwiese

Naumburg - In Naumburg startet die Rummelzeit. Die „AIL-Fleischmann Productions - Schaustellerbetriebe“ veranstalten von Freitag, 8. April, bis einschließlich Ostermontag, 18. April, auf der Vogelwiese den Naumburger Frühlingsrummel „Osterspektakel“. Rund 25 Schaustellergeschäfte freuen sich auf kleine und große Besucher. „Diesmal sind Autoscooter, ’Heart Breaker’, Kettenkarussell, ’Airport’ und ein Riesenrad als Fahrgeschäfte sowie viele Verpflegungs-, Spiel- und Belustigungsgeschäfte dabei“, teilt Nico Fleischmann vom Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Am Sonnabend steht ab 21 Uhr ein Höhenfeuerwerk auf dem Programm, mit dem zugleich die Saison eingeläutet wird. Hierfür gilt von 20.45 bis 21.15 Uhr auf der Vogelwiese zum Campingplatz sowie in der Seyferthstraße ein absolutes Park- und Durchfahrtsverbot für eine Dauer von 30 Minuten, teilt der Veranstalter aus Eisleben dazu mit.

Am Osterwochenende, Sonnabend wie Sonntag, stattet der Osterhase dem Frühlingsrummel einen Besuch ab. „Dieser freut sich bereits, allen Kindern eine kleine Osterüberraschung zu überreichen“, so Fleischmann. Zuvor am Karfreitag bleibt das Osterspektakel geschlossen. Öffnungszeiten des Rummels sind: am Freitag und Sonnabend jeweils von 14 bis 22 Uhr sowie sonntags bis donnerstags jeweils von 14 bis 21 Uhr.

Die Schaustellerbetriebe waren zuletzt im vergangenen Herbst zu Gast auf der Naumburger Vogelwiese. Durch die Corona-Pandemie herrschte in der Branche nahezu zwei Jahre Stillstand. In Naumburg fielen in jener Zeit jegliche Veranstaltungen aus. (cm)