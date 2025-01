Naumburg/Zeitz/Merseburg/Tra. - Ein knappes Jahr ist noch Zeit: Am 1. Januar 2026 vereinigen sich die Kirchenkreise Merseburg und Naumburg-Zeitz zum neuen Kirchenkreis Saale-Unstrut. Der künftige Kirchenkreis Saale-Unstrut der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland soll seinen Sitz in Naumburg haben. Zeitgleich soll auch eine neue Leitung starten. Wie der Kirchenkreis Naumburg-Zeitz mitteilt, soll der Superintendent, also der geistliche Leiter des künftigen Kirchenkreises, im „Haus der Kirche“ am Domplatz einziehen. Dies hätten die zwei beteiligten Kreiskirchenräte bereits beschlossen.

