Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Saubach - Es ist eine offenkundig bestens gelaunte Frauen-Truppe, die da an einem Donnerstagabend in der Turnhalle der Grundschule Saubach zusammengekommen ist und sich an drei Tischtennis-Platten heiße Duelle inklusive jeder Menge Schmetterbälle liefert. Jene Damen, die gerade nicht im Match gefordert sind, plaudern munter miteinander und bedienen sich am kleinen Süßigkeiten-Büfett mit Schoki, Gummibärchen und Geleebananen. Schnell ist zu erkennen, dass hier neben dem sportlichen Kräftemessen auch Spaß und Geselligkeit großen Stellenwert besitzen.