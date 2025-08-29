Im Frühjahr war darüber noch sehr kontrovers diskutiert worden, nun steht fest: An zwei Sonnabenden darf im Herbst auf Naumburgs Markt probeweise Alkohol ausgeschenkt werden.

Nun doch: „Samstagstreff“ bei einem Gläschen Wein auf dem Naumburger Markt

Beim Naumburger Abendmarkt sind die Wein- und Bier-Anbieter stets gut frequentiert. Nun darf auch auf zwei Samstagsmärkten ausgeschenkt werden.

Naumburg. - Bürger schlendern am Samstagvormittag in die Innenstadt, treffen dort auf dem Markt ein paar Bekannte, trinken einen Wein oder einen Sekt, kaufen davor oder anschließend bei den lokalen Händlern vielleicht einen Pullover oder eine Tasche und helfen gleichzeitig, dass die Innenstadthändler wirtschaftlich überleben. In viele Städten – vor allem in Weinregionen – ist das ein gängiges Prozedere, doch in Naumburg ist der Alkoholausschank im Rahmen des Wochenmarktes bisher nicht erlaubt. Die Marktordnung gibt es nicht her. Und als eine diesbezügliche Änderung diskutiert wurde, gab es im Gemeinderat (wenn auch nur von vereinzelten Stadträten) laute Kritik.