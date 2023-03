Die Naumburger Stadtbibliothek bleibt im Citykaufhaus in der Salzstraße.

Naumburg/hbo - „Läuft bei dir“ war unlängst ein beliebter Jugendspruch. Und auch die Naumburger Stadtverwaltung scheint einen kleinen Lauf zu haben. Fürs „Bulabana“ wurde ein Teilerfolg erzielt, die städtischen Finanzen sehen besser aus als erwartet, und nun ist auch der Erhalt der Stadtbibliothek gesichert.

Wie aus dem Rathaus bestätigt wurde, hat man sich mit dem „Citykaufhaus“-Eigentümer aus Bayern auf einen neuen Vertrag in der Salzstraße einigen können. Und der sieht nicht nur den Erhalt des Status quo vor: Die Verhandlungen, an denen auch der Naumburger Thomas Böckeler als Verwalter beteiligt war, brachten eine Halbierung der Kaltmiete, wie es heißt. Auch wenn die Betriebskosten weiter hoch bleiben, dürfte sich die jährliche Belastung für die Stadtkasse, die zuletzt bei über 150.000 Euro lag, drastisch reduzieren. Genau das war zuvor von vielen Stadträten auch gefordert worden. Sogar ein Umzug der Bibliothek in eine städtische Immobilie - wobei unklar blieb, welche - stand im Raum.

Nun also bleibt man aber im „Citykaufhaus“ und hat mit einem neuerdings jährlich kündbaren Vertrag zudem eine Flexibilität, falls plötzlich eine geeignete eigene Immobilie verfügbar wird. Wobei: Auch das „Citykaufhaus“ soll der Stadt im Zuge der Verhandlung zum Kauf angeboten worden sein. Das sei aber, so heißt es aus dem Rathaus, nicht vorstellbar.