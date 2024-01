Naumburg - Von den vielen geplanten oder schon aus der Taufe gehobenen Projekten sind die „1.000 Bäume“ die Herzensangelegenheit des Oberbürgermeisters Armin Müller. Deren Pflanzung bis zum Naumburger Jubiläumsjahr 2028 wolle er mit der Stadtverwaltung besonders vorantreiben, ließ er wissen. Und schnell fanden auch die ersten beiden Pflanzungen statt: Eine Kugelrobinie für den Markt spendete Mike Eberle als Privatperson, wenig später kam im Oktober eine Linde auf dem Lindenring dazu, deren Pflanzung der Verein Naumburger Unternehmer und Geschäftsleute mit 1.500 Euro unterstützte.

Interesse von Vereinen und Bürgern wegen hoher Kosten erst eher gering

Doch damit kommen wir auch schon zum Knackpunkt: Diese 1.500 Euro reichen bei Weitem nicht aus, um unter Einhaltung aller Vorschriften einen neuen Straßenbaum samt Bodenaustausch und mehrjähriger Anwachspflege zu bezahlen. Eher mit 5.000 bis 10.000 Euro müsse man da rechnen, heißt es aus dem Rathaus. Das Interesse von Vereinen oder Bürgern blieb deshalb auch mau.

Nun aber sattelt die Stadt um, damit das gesteckte Ziel erreicht werden kann. In den Vordergrund rückt nun der Bürger mit seinem eigenen Grundstück. Denn dort ist man bereits mit 250 Euro dabei. „Das Angebot richtet sich über Privatpersonen hinaus auch an Vereine, Ortschaften, Wohnungsbaugesellschaften, Verwalter und Firmen im Allgemeinen. Sie erhalten den Baum, um ihn auf ihrem gewünschten Flurstück zu pflanzen. Dabei ist eine Plakette mit Nummer am Pflanzpfahl und eine gedruckte Pflanzhilfe für alle, die selten einen Baum pflanzen. Der Baum wird pflanzfertig frei Haus geliefert. Die Qualität der gelieferten Bäume unterscheidet sich merklich von der gewöhnlicher Anbieter“, wird angekündigt.

Wie die im Rathaus für die Aktion zuständige Gabriele Democh erklärt, können Interessierte aus einer Arten-Liste wählen, damit der Baum auch in Wuchshöhe und Wuchsbreite zum jeweiligen Garten oder Vorgarten passt. So weisen beispielsweise die „hochstämmigen Bäume bei der Lieferung eine Höhe von drei bis vier Meter und einen Stammumfang von 14 bis 16 Zentimeter auf, sind dreimal verpflanzt, etwa zehn Jahre in einer Qualitätsbaumschule erzogen worden und werden mit einem Wurzelballen mit Drahtballierung geliefert“.

Formulare online einsehbar

Die dafür nötigen Bestellformulare sind bereits jetzt auf naumburg2028.de einsehbar, können zudem unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden und sollen demnächst auch unter naumburg.de bereitstehen. Zudem erklärt Mit-Organisator Ralph Steinmeyer: „Plan für dieses Jahr sind 200 Bäume, die im Frühjahr, aber vor allem in den Herbstmonaten gepflanzt werden sollen. Die Bestellung der Bäume benötigt einen zeitlichen Vorlauf von mehreren Monaten bei den Baumschulen, weshalb interessierte Bürger bald eine Entscheidung treffen mögen, welche der 60 angebotenen Sorten sie bevorzugen.“

Aber auch diejenigen, die kein Grundstück besitzen oder auf ihrem nicht pflanzen wollen, können sich beteiligen – und zwar finanziell. Jeder Betrag ist hier möglich. Die Stadt hat ein – wenn auch überschaubares Budget – eingeplant, um Spenden aufzustocken, so dass Pflanzungen im öffentlichen Raum erfolgen können.

Geld spenden auch eine Möglichkeit

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn in Absprache mit der Stadt ein geeigneter öffentlicher Platz nahe der eigenen Wohnung gefunden wird, kann der Spender den Baum selber pflegen, das heißt in der Anfangszeit vor allem: gießen. Zudem ist es möglich, lediglich Geld zu spenden und die Betreuung der Bäume der Stadt zu überlassen. Nachpflanzungen werden, so war von Gabriele Democh während des jüngsten Plenums zu erfahren, wegen Baumschäden unter anderem am Markt (Robinien) oder in der Fröbelstraße (Japanische Kirschbäume) nötig.

Geldspenden gehen an: Stadtverwaltung Naumburg, IBAN: DE98 8005 3000 3120 0002 63, BIC: NOLADE21BLK Verwendungszweck: „Spende Baumpflanzung 1000 Jahre – 1000 Bäume“, Buchungsstelle: 55.11.00.00/ 41480100