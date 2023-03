Unter dem Motto „1.000-mal Naumburg“ können Bürger und Vereine von nun an ein Teil des großen Stadtjubiläums werden. Am 11. Oktober steigt eine Lichtshow. Wer im Hintergrund die Fäden zieht.

Naumburg - 2028 lautet das große Ziel. Naumburg wird tausend Jahre alt, und die Stadt könnte es sich einfach machen: Sie wartet noch zwei Jahre ab, beauftragt dann eine Eventagentur, diese verpflichtet Helene Fischer ... na ja, ein Regal zu hoch ... sagen wir Peter Maffay. Es gibt Freibier. Alle haben einen schönen Abend. Und tags darauf ist alles vorbei.

Doch so wird es nicht kommen. Denn es gibt Menschen in dieser Stadt, die mehr wollen. Die dafür werben, dass es ein Fest der Bürgerschaft wird. Dass sich jeder einbringen kann. Dass etwas geschaffen wird, das bleibt. „1.000-mal Naumburg“ heißt das große Motto der Idee. Unterpunkte sind unter anderem „1.000 Jahre, 1.000 Köpfe“, „1.000 Jahre, 1.000 Orte“ oder „1.000 Jahre, 1.000 Kinder“. Oder, um es mal konkreter zu machen: Oberbürgermeister Armin Müller hat es sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, dass bis 2028 insgesamt 1.000 Bäume gepflanzt werden. Und er hofft auf Unterstützung. Baum-Patenschaften könne er sich vorstellen, sagt er.

Jeder kann sich beteiligen

Überhaupt: Zwar wurden in losen Runden schon viele Vorschläge gesammelt, „wir sind aber offen für jeden Naumburger, der sich einbringen will“, sagt Ralph Steinmeyer. Er hat frühzeitig die Rechte an der Seite naumburg2028.de gesichert und die Ideen aus Freundes- und Bekanntenkreisen ins Rathaus transportiert, wo sie bei OB Müller auf offene Ohren stießen. Steinmeyer sollte man unter [email protected] auch anschreiben, wenn man sich beteiligen will. Beispielsweise könnte man als Angler- oder als Modellbahn- oder als Schachverein Teil von „1.000 Jahre, 1.000 Veranstaltungen“ werden, indem man irgendwann zwischen 2023 und 2028 eine öffentliche Veranstaltung, und wenn auch nur in kleinem Rahmen, auf die Beine stellt und dort etwas zur Geschichte des Angelns oder des Schachs in Naumburg erzählt. Auch Tageblatt/MZ hat sich Gedanken gemacht, welchen Beitrag wir leisten wollen und möchte damit schon bald beginnen.

Uns geht es eher darum, alle Bürger einzubinden und mitzunehmen. Ralph Steinmeyer

Involviert ist auch der Naumburger Bürgerverein. Er nimmt Initiator Ralph Steinmeyer unter seine Fittiche. „Ein kreativer Kopf wie Herr Steinmeyer und ein gewachsener Verein aus der Bürgerschaft. Das ist eine sehr gute Kombination, für die ich mich eingesetzt habe“, so OB Müller. Über den Bundesfreiwilligendienst erhält der Musiker und frühere Fahrradladen-Inhaber auch eine kleine finanzielle Unterstützung für sein Wirken.

Neues Logo wird erarbeitet

Wie OB Müller gegenüber Tageblatt/MZ verriet, wird derzeit an einem eigenen Logo gearbeitet. Auch eine neue Stadtchronik wird womöglich niedergeschrieben. Einen offiziellen Startschuss für die fünf Jahre bis 2028 wird es ebenfalls geben: am Mittwoch, 11. Oktober, wenn der letzte Abendmarkt 2023 steigt. Dann soll zusätzlich eine Lichtshow auf dem Markt zu sehen sein. Naumburger Bilder, vor allem von Bürgern, sollen groß auf „Schlösschen“ und Rathaus projiziert werden. Dafür will Ralph Steinmeyer unter anderem den Kirschfestumzug filmen lassen. „Die 1.000 Jahre sind ja sehr von Hochkultur geprägt. Und ich denke, darum werden sich die Domstifter bestens kümmern. Uns geht es eher darum, alle Bürger einzubinden und mitzunehmen“, so Steinmeyer.

Titelseite Naumburger Kreiszeitung vom 26. Juni 1978 zur 950-Jahr-Feier Naumburgs (Repro: Torsten Biel)

Auch 1978 wurde groß gefeiert und zwar „950 Jahre Naumburg - Stadt im Sozialismus“. Tageblatt/MZ würde gerne darauf zurückblicken und ruft die Leserschaft auf: Welche Erinnerungen haben Sie an die 950-Jahr-Feier und damit an den Juni 1978? Wie haben Sie das Fest erlebt? Wie waren Sie vielleicht persönlich involviert? Schreiben Sie gerne ein paar Zeilen an unsere Redaktion, Salzstraße 8 in 06618 Naumburg, oder auch an [email protected] per E-Mail.

Sonderausgabe zu 950 Jahre Naumburg

Was uns ebenfalls interessiert: Wer sind die oben abgebildeten Menschen? In der Sonderausgabe der „Naumburger Kreiszeitung“ vom 29. Juni 1978 heißt es in der Bildunterschrift nur: „Hermann und Reglindis, die zu den 12 Stiftern des Doms gehören, und Hausherren von morgen“. Wer aber schlüpfte damals in mittelalterliches Gewand und FDJ-Hemd? Wir möchten sie - wenn möglich - treffen oder anrufen, falls sie nicht mehr in der Region wohnen. Ein Dank geht schon mal an den heutigen Oberbürgermeister Armin Müller, der uns die Fest-Ausgabe der „Kreiszeitung“ zur Verfügung stellte. Gerne wollen wir Auszüge daraus veröffentlichen und zu den von Ihnen eingesendeten Erinnerungen stellen.

Ach und übrigens: Tageblatt/ MZ hat nichts Persönliches gegen Peter Maffay. Im Gegenteil! Also, lieber Peter: Falls du Lust hast, das Stadtjubiläum zu bereichern, nur zu! Unseren Weihnachtsmarkt hast du ja letztes Jahr schon besucht. Und ein paar Euro Gage werden in der Stadtkasse bestimmt zu finden sein.