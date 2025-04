Die promovierte Archäologin Norma Henkel aus Halle ist seit März neue Leiterin des Hauses, vor dem im kommenden Jahr eine umfangreiche Sanierung steht. Was so alles geplant ist.

Norma Henkel, promovierte Archäologin, leitet seit 1. März das Jahn-Museum in Freyburg und ist zudem Geschäftsführerin der Jahn-Gesellschaft.

Freyburg - Norma Henkel packt in diesem Jahr gleich zweimal gewichtige Umzugskartons. Die Hallenserin plant, mit ihrer Familie nach Naumburg in ein Haus im Domviertel zu ziehen. Zudem wird das Freyburger Jahn-Museum für die kommende umfangreiche Sanierung des Hauses in der Schlossstraße komplett geräumt.