Das gemeinnützige Unternehmen Integration Naumburg eröffnet nächste Woche in der Engelgasse eine neue Begegnungsstätte mit Café. Willkommen sind nicht nur Migranten.

Neue Begegnungsstätte in Naumburger Engelgasse: Welche Ziele das Projekt verfolgt

Naumburg - Café, Antiquariat, Modeladen. Das Haus in der Naumburger Engelgasse mit der Nummer 3 und dem markanten Rokoko-Erker hatte schon mehrere verschiedene Nutzer in der jüngeren Vergangenheit. Ab Ende Januar wird an einem neuen Kapitel geschrieben.