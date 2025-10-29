Am Naumburger Georgenberg finden mit Unterstützung des europäischen Leader-Programms mehrere Maßnahmen statt. Bis zur 1.000-Jahr-Feier 2028 soll der städtische Ortseingang an der B 180 verschönert werden.

Naumburgs Georgenberg macht sich hübsch fürs Jubiläum - Was so alles geplant ist

Die Sanierung der Trockenmauer am Radweg entlang der Bundesstraße 180 ist eine der Maßnahmen.

Naumburg - Der erste Eindruck zählt, heißt ein recht bekannter Ausspruch. Ein nicht unwesentlicher Teil der Gäste Naumburgs erreichen die Stadt über die Roßbacher Straße. Spätestens bis zur 1.000-Jahr-Feier 2028 soll sich am Georgenberg zwischen Bauernweg und dem zweiten Aufgang zur Wohnanlage „Am Georgentor“ einiges verändern – unterstützt mit Mitteln aus dem europäischen Leader-Programm.