Naumburg/ag - Vom 2. bis 4. Juni locken im Naumburger Dom nicht nur idyllische Gartenträume und regionale Kunsthandwerke die Besucher – in zahlreichen Sonderführungen werden auch verschiedene Aspekte der Geschichte des Welterbes aus neuen Betrachtungswinkeln präsentiert. Am Sonntag, 4. Juni, wird zudem der bundesweite Unesco-Welterbetag gefeiert.

Rendezvous im Domgarten:

Zu einem „Rendezvous im Garten“ laden vom 2. bis 4. Juni europaweit die Tage der Parks und Gärten ein. Auch der Naumburger Domgarten kann von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr kostenfrei besichtigt werden. Das direkt hinter dem Westchor gelegene, fast ein Hektar große Gartenareal lädt zwischen mittelalterlichen Mauern und Bastionen und malerischen Teichen zu Spaziergängen durch die blühende Natur ein.

Bei der Sonderführung „Es grünt so grün“ (Freitag bis Sonntag, jeweils 12 Uhr) können im „Garten des Naumburger Meisters“ zahlreiche einheimische Pflanzen der Saale-Unstrut-Region entdeckt werden, die dem Bildhauermeister einst als Vorbild für seine filigranen Kapitelle und Schlusssteine im Naumburger Dom dienten.

Turmführungen:

Eine andere Perspektive auf die Dom- und Gartenanlage sowie Naumburg und Umgebung erhalten die Teilnehmer während einer der Turmführungen: Freitag bis Sonntag ab 15 Uhr erklimmen sie die über 200 Stufen des Nord-West-Turmes. Dabei kann nicht nur die gewaltige Dach- und Gewölbekonstruktion bestaunt werden, sondern auch die Aussicht über die Saale-Unstrut-Region. Die Turmbesteigung ist ungeeignet für Kinder unter sechs Jahren.

Expertenführung:

Am Abend des 2. Juni nimmt Matthias Ludwig, Leiter des Domstiftsarchivs, in der Expertenführung „Denkmäler des Domstifts St. Peter und Paul zu Naumburg bis 1803: Die Stiftskirche und die Domklausur“ die Teilnehmer mit auf eine ganz besondere Reise durch die Domklausur und Marienkirche. Denn nur wenige wissen, dass diese benachbarten Gebäude des Naumburger Doms ebenfalls Teil der Welterbestätte sind. Während die Marienkirche über viele Jahrhunderte als Pfarrkirche für die Einwohner der Domfreiheit diente, waren in den drei Flügeln der Domklausur wichtige Einrichtungen wie Domschule, Domstiftsarchiv und Gerichtshaus untergebracht. Die 18.30 Uhr beginnende Führung gibt spannende Einblicke in die 800-jährige Bau- und Nutzungsgeschichte der Gebäude.

Zehnter „Naumburger Meister Markt“:

Besucher können Kunsthandwerker und Gastronomen am 3. und 4. Juni kostenfrei im Naumburger Domgarten entdecken. Der zehnte „Naumburger Meister Markt“ lädt jeweils von 10 bis 18 Uhr ein, die kreativen und innovativen Ideen sowie die liebevoll hergestellten Produkte der Handwerker zu erkunden. Manche Kunsthandwerker führen ihr Handwerk vor Ort vor. So wird es viel zu staunen und natürlich auch zu kaufen geben. Tipp: In der offenen Werkstatt der Kinder-Dombauhütte kann ein Schlüsselanhänger aus Zauberfolie mit Dom-Motiven angefertigt werden. Die Materialkosten betragen drei Euro.

Sonderführung „Domstiftsarchiv“:

Wer noch tiefer in die 1000-jährige Geschichte eintauchen möchte, hat am 3. Juni ab 13 Uhr die Möglichkeit: In der Sonderführung „Domstiftsarchiv“ nimmt Domstiftsarchivar Matthias Ludwig die Teilnehmer anhand von kostbaren Handschriften und Urkunden aus den Archiv- und Bibliotheksbeständen mit auf eine Reise in die Dom-Vergangenheit.

Bei einer Führung in das Domstiftsarchiv stehen kostbare Handschriften und Urkunden im Mittelpunkt. (Foto: Falko Matte)

Motette:

Musikalisch wird es am 3. Juni, wenn die Naumburger Domkantorei zur feierlichen Motette einlädt. Ab 15.30 Uhr singt der Naumburger Kammerchor unter Leitung von Domkantor Jan-Martin Drafehn. Mit einer gültigen Domeintrittskarte können Besucher dem Chorkonzert lauschen, um Spenden wird gebeten.

Lesefest von Lesepaten und Bibliothek:

Die Lesepaten des Naumburger Bürgervereins und das Team der Stadtbibliothek Naumburg laden am Sonnabend, 3. Juni, von 14 bis 17 Uhr während des Lesefestes im Domgarten zum Lesen im Grünen ein. An sechs Leseinseln werden den Besuchern Bücher vorgestellt, Außerdem gibt es einen Basteltisch sowie im Lesecafé Kaffee und Kuchen, teilen die Lesepaten mit.

Für die Führungen werden Buchungen empfohlen: 03445/2301133, [email protected]