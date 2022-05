Naumburger Herberge zur Heimat nimmt erstmals Frauen auf

An der Einrichtung in den Neuengütern wird derzeit gewerkelt. Was den Trägerverein derzeit umtreibt.

Die 62-jährige Frau aus Bad Kösen, die anonym bleiben will, wohnt seit mehr als einem Jahr in der Herberge.

Naumburg - Zum Jahresende erhält sie die bittere Botschaft: Sie muss raus aus ihrer Wohnung. Ihr Betreuer wendet sich daraufhin an die Herberge zur Heimat in Naumburg. Seit mehr als einem Jahr wohnt sie in dem Haus an den Neuengütern - und ist froh, ein Dach über den Kopf zu haben. „Es geht mir eigentlich ganz gut hier. Ich bin unabhängig. Es ist wie eine WG, man wird hier geachtet“, sagt die 62-jährige Frau aus Bad Kösen, die anonym bleiben und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Gründe für ihr Leben in der Notunterkunft sind mannigfaltig. „Ich hatte private Probleme, mein Mann verstarb. Ich habe dann einfach den Halt verloren“, erzählt die Bewohnerin. „Und ich bin nicht immer ordentlich.“