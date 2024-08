Naumburg statt 5-Sterne-Hotel: Was eine 27-jährige Erfurterin in die Domstadt zieht

Betriebsleiterin Hanna Reichard steht strahlend in der neuen „Blumenbinderei“ im Naumburger Steinweg. Ihr Motto „Weniger ist mehr“ bildet sich auch in dem licht-luftigen Einrichtungskonzept ohne vollgestellte Flächen ab.

Naumburg - Hanna Reichard hat ihre attraktive Anstellung als verantwortliche Floristin in einem 5-Sterne-Hotel am bayerischen Tegernsee aufgegeben, um nach Naumburg zu kommen – „durchaus mit Abschiedsschmerz dort, aber voller Überzeugung nun in der Domstadt“, wie die aus Erfurt stammende Frau sagt.