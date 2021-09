Naumburg feiert Geburtstag einer besonderen Königin

Naumburg - „Die Naumburger Bürgerschaft hat sie für die Bürger bauen lassen“, daher sollen sich auch Groß und Klein zum 275. Geburtstag der weltberühmten Hildebrandt-Orgel, der mit den diesjährigen Hildebrandt-Tagen gefeiert wird, eingeladen fühlen, betont Wenzelsorganist Nicolas Berndt. Als Künstlerischer Leiter des etablierten Orgelfestivals hat er ein Programm entwickelt, das vom 2. bis 4. Oktober „ausnahmslos international bekannte Gäste“ nach Naumburg bringt und zudem für alle offen sein und neugierig machen soll.

Entsprechend wird für jeden hörbar das Festival am 2. Oktober, 11.30 Uhr, mit Fanfaren eröffnet. Für diesen Auftakt, der mit „Klingende Stadt“ überschrieben ist, musiziert das Blechbläserensemble der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar auf dem Balkon des Wenzelsturms. Erneut wird von dort aus Fanfarenmusik die Stadt nach dem Mittagskonzert durchströmen. 12 Uhr können die Gäste die russische Musikerin Mona Rozdestvenskyte erleben, die „zu den aufstrebendsten Konzertorganistinnen in der Musikszene“ gehört, wie sie angekündigt wird. Sie spielt auf der Hildebrandt-Orgel unter dem Titel „Ausgezeichnet“ auf - dies kommt nicht von ungefähr, ist sie doch Preisträgerin verschiedener angesehener internationaler Wettbewerbe. Im zweiten Mittagskonzert, das am 3. Oktober, 12 Uhr, erklingt, musiziert der Leipziger Thomasorganist Ullrich Böhme, der über 30 Jahre Bach-Werke interpretiert - vielen Organisten gilt dies als Maßstab.

„Einen ganz großen Rahmen“, so Berndt, „spannen wir zum Abendkonzert ’Mit Pauken und Trompeten’ am 2. Oktober, 19 Uhr, auf.“ Mit Solisten und der Leipziger Cantorey sowie dem Sächsischen Barockorchester bringt der Wenzelsorganist „üppig besetzt festliche Barockmusik“ zu Gehör. Genuss erwartet die Besucher auch in der Pause, während der neu erschienene Orgelwein des Landesweingutes Kloster Pforta angeboten wird.

Etwas für Auge und Ohr ist ab 22 Uhr zu erleben, wenn der Markt mit „Lichtzauber“ überzogen wird: eine knapp zehnminütige Laser-Show zu Orgelklängen aus der Wenzelskirche. Berndt hat dafür einen Weg gefunden, die Orgel aus der Kirche herauszuholen. Für die Lasershow, bei der sieben Groß-Laser sowie Pyrotechnik zum Einsatz kommen, hat er „das berühmteste Orgelstück der Welt auf einer der berühmtesten Orgeln der Welt“ eingespielt, damit es punktgenau mit der Laser-Choreografie erklingen kann: Bachs Toccata und Fuge in d-Moll.

Kommt mit einem Geschenk nach Naumburg: Theaterpädagoge Friedhelm Bruns. Für die Hildebrandt-Tage hat er eigen ein Programm für Kinder geschrieben. Stadt Naumburg

Eine der längsten Bach-Kantaten in kleinerer Besetzung wird während des Festgottesdienstes am Sonntag, 3. Oktober, 10 Uhr, dargeboten. Es handelt sich um die Festkantate „Hocherwünschtes Freudenfest“, die 1723 zur Einweihung der „kleinen Schwester“ der Naumburger Hildebrandt-Orgel in Störmthal uraufgeführt worden war. Eines der gefeiertsten Vokalensembles der Welt ist schließlich im Abendkonzert „Klangzauber pur“ am 3. Oktober ab 17 Uhr zu erleben: Sjaella. Die sechs Damen seien auf mehrere Jahre ausgebucht: Nur ein glücklicher Umstand machte ihren Auftritt zu den Hildebrandt-Tagen möglich, erwähnt Berndt. Im Konzert treffen sie auf den Leipziger Organisten David Timm, der auch im Jazz zu Hause ist. Gemeinsam durchschreiten sie die Musik mehrerer Epochen und Genres. Der Zauber der Nacht wird am 3. Oktober ab 21 Uhr im Nachtkonzert „Sternenzauber“ eingefangen. Im vom Kerzenschein erleuchteten Naumburger Dom klingt der Festival-Sonntag mit Horn- und Orgelmusik mit Thomas Hausschild (Konzerthorn) und Thomas Lennartz aus.

An den Nachwuchs sowohl auf als auch vor der Bühne ist ebenso gedacht. So erklingt einerseits am 2. Oktober in der Klosterkirche Schulpforte ab 15 Uhr ein Kammermusik-Konzert mit Ensembles des Spezialzweigs Musik der Landesschule Pforte. Andererseits reist am 4. Oktober Friedhelm Bruns mit einem Geburtstagsgeschenk an, das vor allem junge Zuhörer anziehen soll. Der Theaterpädagoge hat für die Hildebrandt-Orgel ein spannendes Programm entwickelt, in dem er mit Organist Florian Zschucke aus dem 275-jährigen Leben dieser berühmten Orgel erzählen wird. Das Kinderkonzert „Wir gratulieren einer Königin“, eine Uraufführung, wird am Montag 13 und 15 Uhr aufgeführt.

Weitere Festival-Infos unter www.hildebrandtorgel-naumburg.de