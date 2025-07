Düsseldorf/Berlin - Titelverteidiger BR Volleys hat für das Achtelfinale des DVV-Pokals der kommenden Saison ein leichtes Los erwischt. Die Berliner treffen auswärts auf den Gewinner der Partie zwischen den Regionalpokalsiegern Südost und Süd. Das ergab die Auslosung in Düsseldorf durch die Losfeen, die Beach-Volleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock.

Die Berliner streben den vierten Titel in Serie an. In der vergangenen Saison gab es im Finale ein umkämpftes 3:2 gegen SWD Powervolleys Düren. Das Endspiel in der neuen Spielzeit findet am 28. Februar 2026 wie gewohnt in der SAP Arena in Mannheim statt, erstmalig an einem Samstag statt wie bisher am Sonntag.

Ein schweres Los erwischten die Netzhoppers, die auswärts beim VfB Ludwigshafen ranmüssen. Bei den Frauen hat der SC Potsdam ebenfalls kein Heimrecht und kämpft bei Aufsteiger Volleys Borken um das Weiterkommen.