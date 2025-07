Dichter Rauch dringt aus einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken an, ein Bewohner muss gerettet werden.

Wohnungsbrand in Wilhelmshaven – ein Mensch verletzt

Wilhelmshaven - Bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmshaven ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Stadt mitteilte.

Einsatzkräfte retteten demnach einen Bewohner aus der darüberliegenden Wohnung und konnten die Flammen rasch löschen. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile sei dadurch verhindert worden. Der Rettungsdienst brachte eine verletzte Person ins Klinikum, wie die Stadt weiter mitteilte.

Den Angaben zufolge sind neben der Brandwohnung vier weitere Wohnungen wegen Rauch- und Rußschäden vorübergehend unbewohnbar.