Osnabrück - Erst Anfang Juli wechselte Mittelfeldspieler Fridolin Wagner zum Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück. Jetzt kehrte der 27-Jährige für den guten Zweck in seine Heimatstadt zurück. An seinem freien Tag spendete Wagner im Universitätsklinikum Leipzig Stammzellen, nachdem er Anfang des Jahres als potenzieller Stammzellenspender von der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) ausgewählt wurde. Jetzt unterzog er sich in der Messestadt dem mehrstündigen Eingriff, um hoffentlich einer an Blutkrebs erkrankten Person zu helfen.

„Ich habe mich bereits 2021 durch meine Frau registrieren lassen, als sie mit zwei Registrierungsstäbchen nach Hause kam. Anfang des Jahres kam dann die Anfrage, dass ich eventuell als Spender in Frage komme. Daraufhin habe ich eine Blutprobe an die DKMS geschickt. Nachdem auch diese positiv bewertet wurde, kam es zu einer weiteren Voruntersuchung und zur Terminabsprache, sodass ich heute meine Stammzellen spenden durfte, worüber ich sehr froh bin“, sagte Wagner.