Am 4. April macht eine bundesweite Initiative auf die Möglichkeiten der Bibliotheken aufmerksam. Erstmals nehmen daran Häuser aus Sachsen-Anhalt teil – auch Naumburg. Was die Besucher so alles erwartet.

Nacht der Bibliotheken am 4. April: Was in Naumburg so alles los ist

Naumburg - Bundesweit bereits eine Aktion mit Tradition erreicht die „Nacht der Bibliotheken“ in diesem Jahr auch Sachsen-Anhalt. Mehrere Bibliotheken hierzulande nehmen am 4. April erstmals an der Initiative teil, so auch die Naumburger Stadtbibliothek. „Wir wollen unsere Angebote bekanntmachen und hoffen, auch Leute anzulocken, die unsere Einrichtung noch nicht entdeckt haben. Über neue Nutzer würden wir uns freuen“, sagte Bibliotheksleiterin Sabine Matzner im Gespräch mit unserer Zeitung.

In den Kindertagesstätten und Schulen wurde für die Veranstaltung die Werbetrommel gerührt. Flyer und Plakate sind an vielen Stellen verteilt worden. Das Programm mit verschiedenen Aktionen findet von 14 bis 21 Uhr statt. Dafür entfällt an jenem Tag von 10 bis 14 Uhr die reguläre Öffnungszeit. In der Vorbereitung konnte das Team auf Erfahrungen aus der Naumburger Kulturnacht zurückgreifen, an der sich die Einrichtung in der Salzstraße mehrfach und zuletzt 2019 beteiligt hatte. „Diesmal wird es allerdings eine reine Bibliotheksnacht sein, die sich an alle Generationen richtet. Es wird somit auch eine Premiere für uns werden“, so Sabine Matzner.

Kinderbuchautor liest aus Escape-Buch

Speziell für Kinder wird ab 16 Uhr der Kinderbuchautor Christian Tielmann erwartet, der bereits mehr als 40 Kinder- und Jugendbücher verfasst hat. Im Gepäck hat er seinen Band „Gefangen im Gruselschloss“, ein Escape-Buch mit Detektivgeschichten zum Mitraten und Spielen für Kinder ab acht Jahren. „Wir werden dafür unseren Veranstaltungsraum auch gruselig gestalten“, verspricht Sabine Matzner. Ab 17.15 Uhr wird zu einer Textwerkstatt mit Ulrike Hilgenberg eingeladen. Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene. Die Naumburgerin leitet bereits Workshops in der Volkshochschule. Entstehen sollen kurze Texte, die in der Stadtbibliothek auch öffentlich ausgestellt werden sollen.

Wir wollen unsere Angebote bekanntmachen und hoffen, auch Leute anzulocken, die unsere Einrichtung noch nicht entdeckt haben. Sabine Matzner, Leiterin der Stadtbibliothek Naumburg

Höhepunkt der Veranstaltung wird ab 18 Uhr die Eröffnung der Bibliothek der 1.000 Lieblingsbücher sein. Die Aktion umrahmt das Stadtjubiläum in 2028. Anliegen ist es, eine besondere Bibliothek zu gestalten. Jeder, sowohl ein Kind als auch ein Erwachsener, kann sein Lieblingsbuch spenden – ob dick oder dünn, für Kinder oder Erwachsene, Klassiker oder neuer Titel, unterhaltsam oder anspruchsvoll, Belletristik, Sachbuch, Drama oder Lyrik. Interessierte Vereine und Institutionen sind ebenfalls willkommen. Zur Eröffnung der Lieblingsbücher-Bibliothek werden die ersten Bände präsentiert. Einige der Spender werden ihre Lieblingstitel vorstellen. Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) wird sein Lieblingsbuch spenden. Seit dem ersten Aufruf hat die Bibliothek mehr als 70 Titel in Empfang nehmen können.

Auf der Internetseite der Bibliothek werden die Werke in einer Liste aufgeführt. Die Bücher sollen allerdings nicht nur gesammelt und notiert werden. Sie sollen auch von Leser zu Leser auf Wanderschaft gehen. Bis zum Jubiläumsjahr sollen zudem Veranstaltungen wie Lesungen oder Buchgespräche die Initiative begleiten. Ab 19 Uhr spielt die Naumburger Pianistin Irina Krümmling Filmmusik zum Mitraten. Ein Angebot, das ebenfalls ein breites Publikum ansprechen soll, unterstreicht Leiterin Sabine Matzner.

Nacht der Bibliotheken mit Quiz, Flohmarkt und Actionbound-Rallye

Den ganzen Nachmittag und Abend gibt es einen Bücherflohmarkt und ein Bibliotheksquiz. Mit einer Actionbound-Rallye darf die Bibliothek mit Hilfe des Handys oder eines Tablets – Letztere werden zur Verfügung gestellt – entdeckt werden. Außerdem können sich Besucher am Basteln mit Büchern ausprobieren. Unterstützt wird das Bibliotheksteam von den Lesepaten des Naumburger Bürgervereins und Mitgliedern des Fördervereins der Stadtbibliothek.

Die diesjährige Nacht der Bibliotheken steht unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“. Ihre Premiere feierte die Initiative 2005 in Nordrhein-Westfalen. Erstmals beteiligen sich in diesem Jahr Bibliotheken aus allen 16 Bundesländern. Im Umkreis nehmen an der Nacht der Bibliotheken zudem die Bibliotheken in Weißenfels, Hohenmölsen sowie die Domstiftsbibliothek und das Domstiftsarchiv in Merseburg teil. In Thüringen sind unter anderem mit dabei die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, die Ernst-Abbe-Bücherei in Jena sowie die Bibliotheken in Apolda, Rastenberg und Gera.

Weitere Infos zur Nacht der Bibliotheken in Naumburg unter https://bibliothek.naumburg.de sowie allgemein unter nachtderbibliotheken.de im Internet.