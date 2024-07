Ein ganz normaler Kirschfest-Tag auf der Naumburger Vogelwiese. Jedoch nicht am heutigen Montag. Für drei Schweigeminuten wird der Trubel ab 19 Uhr ruhen. Zum Gedenken an die drei jungen Menschen, die in der Nacht zu Montag bei einem tragischen Verkehrsunfall starben.

(Foto: Torsten Biel)