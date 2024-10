Robert Weinkauf in Schlosskirche Goseck Nach Schlaganfall Gedichte gelesen - Wie ein tragisches Erlebnis Musiker inspiriert

Der Gosecker Musiker Robert Weinkauf hat sich in schwerer Zeit mit Texten von Schriftstellerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt. Entstanden sind Songs, die am 19. Oktober bei einem Konzert in der Schlosskirche präsentiert werden.