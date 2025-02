Die Stadt Naumburg wird verpflichtet, in den Schutz vor Amokfahrten zu investieren. Welche Kosten für mobile Poller im Raum stehen. Wo sie zum Einsatz kommen sollen und wo nicht.

Nach Magdeburger Amokfahrt muss Naumburg kräftig in die Sicherheit investieren

Für Weinmeile, Kirschfest und Co.

Naumburg - Etwa 50/50 fiel das Meinungsbild unserer Leser in der Umfrage im neuen Whats-App-Kanal von Tageblatt/MZ aus, ob Städte und Vereine nach der Amokfahrt von Magdeburg nun kräftig in neue Sicherheitstechnik investieren sollen. Oder ob alles bleibt wie bisher. Allerdings: Die Stadt Naumburg hat diese Auswahl gar nicht. „Wir haben jetzt die klare Auflage erhalten, dass der Schutz vor Amokfahrten künftig Bestandteil unserer Sicherheitskonzepte für größere Veranstaltungen sein muss“, so Ordnungsamtsleiter Felix Theilemann auf Nachfrage unserer Zeitung.