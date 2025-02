In Naumburg und Umgebung finden weiterhin Einbrüche statt, aber längst nicht mehr so gehäuft wie noch rund um den Jahreswechsel. Was Polizei und Innenministerium sagen.

Naumburg - Wer die Polizei-Berichte in unserer Zeitung aufmerksam verfolgt, weiß, dass auch in den vergangenen Tagen und Wochen in Naumburg in Geschäfte und Privathäuser eingebrochen worden ist, etwa am Wochenende in den Aldi-Markt in der Hoeltzstraße. Die gute Nachricht aber ist: In der rund um den Jahreswechsel eskalierten Einbruchserie hat es eine Beruhigung gegeben.