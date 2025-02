Am Wochenende haben unbekannte Täter nach ihrem Einbruch in einen Naumburger Einkaufsmarkt eine große Menge an Tabakwaren erbeutet.

Naumburg/NT/MZ - Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Einkaufsmarkt in der Naumburger Franz-Julius-Hoeltz-Straße eingebrochen und haben dort Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Einbruch am Montagmorgen entdeckt.

Offenbar sei es den Einbrechern gelungen, einen Schrank mit Tabakwaren im Markt aufzubrechen. Die gesicherten Spuren werden ausgewertet.