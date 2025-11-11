Diskussion zur Wehrpflicht Nach der Schule an die Waffe? Schülerinnen und Schüler des Naumburger Domgymnasiums beziehen Stellung zur Wehrdienst-Debatte
Sie wären von der Einführung der Wehrpflicht betroffen: Sechs junge Naumburgerinnen und Naumburger erzählen, was sie von einem Lotterieverfahren zum Wehrdienst halten und was sie im Falle einer Verpflichtung tun würden.
Aktualisiert: 11.11.2025, 17:24
Naumburg - Sollen alle jungen Menschen in Deutschland zum Wehrdienst verpflichtet werden? Darüber diskutiert in diesen Tagen das ganze Land, und auch unter den Schülerinnen und Schülern des Naumburger Domgymnasiums ist der Wehrdienst Thema.