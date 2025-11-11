Diskussion zur Wehrpflicht Nach der Schule an die Waffe? Schülerinnen und Schüler des Naumburger Domgymnasiums beziehen Stellung zur Wehrdienst-Debatte

Sie wären von der Einführung der Wehrpflicht betroffen: Sechs junge Naumburgerinnen und Naumburger erzählen, was sie von einem Lotterieverfahren zum Wehrdienst halten und was sie im Falle einer Verpflichtung tun würden.