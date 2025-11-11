weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Diskussion zur Wehrpflicht: Nach der Schule an die Waffe? Schülerinnen und Schüler des Naumburger Domgymnasiums beziehen Stellung zur Wehrdienst-Debatte

Diskussion zur Wehrpflicht Nach der Schule an die Waffe? Schülerinnen und Schüler des Naumburger Domgymnasiums beziehen Stellung zur Wehrdienst-Debatte

Sie wären von der Einführung der Wehrpflicht betroffen: Sechs junge Naumburgerinnen und Naumburger erzählen, was sie von einem Lotterieverfahren zum Wehrdienst halten und was sie im Falle einer Verpflichtung tun würden.

Von Margarete Arendt Aktualisiert: 11.11.2025, 17:24
Wehrpflicht sollte es, wenn überhaupt, für alle Menschen geben – unabhängig von ihrem Geschlecht, finden die Schülerinnen und Schüler des Sozialkunde-Kurses der 11. Klasse am Naumburger Domgymnasium.
Wehrpflicht sollte es, wenn überhaupt, für alle Menschen geben – unabhängig von ihrem Geschlecht, finden die Schülerinnen und Schüler des Sozialkunde-Kurses der 11. Klasse am Naumburger Domgymnasium. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Naumburg - Sollen alle jungen Menschen in Deutschland zum Wehrdienst verpflichtet werden? Darüber diskutiert in diesen Tagen das ganze Land, und auch unter den Schülerinnen und Schülern des Naumburger Domgymnasiums ist der Wehrdienst Thema.