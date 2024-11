Der diesjährige Naumburger Weihnachtsbaum ist auf dem Grundstück von Familie Eichstädt herangewachsen. Ein Besuch in der Humboldtstraße, bevor er gefällt und abtransportiert wurde.

Naumburg - Zwei Meter hoch war sie, als Rainer Eichstädt 1995 das Haus in der Humboldtstraße 13 kaufte. Die Zeit verging. Wie seine Kinder wuchs die Tanne Stück für Stück. Fast 30 Jahre später hieß es für den Naumburger am Dienstagmorgen nun Abschied zu nehmen. Der stattliche Baum ging nach dem Fällen und dem Einsatz eines Krans auf einem Anhänger und unter Polizeibegleitung in Richtung Innenstadt auf große Fahrt.