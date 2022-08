Mönche weilen wieder ab 3. August im Kloster Memleben

Memleben - Mönche aus der Abtei Münsterschwarzach (Bayern) weilen vom 3. bis 7. August wieder im Kloster Memleben. Den schon traditionellen Besuch begleitet ein abwechslungsreiches Programm mit offenen Gesprächsrunden, besonderen Führungen, einer Klosterwerkstatt und Gebetsangeboten. Mit dem „Belebten Kloster“ erhalten Besucher Einblicke in das moderne Klosterleben. Auftakt der Veranstaltungsreihe „Ora et labora“ bildet eine Abendandacht am Mittwoch, 3. August, ab 17.30 Uhr. Eine Klostermahlzeit nach Benediktinerregel in Begleitung der Mönche kann am Freitag, 5. August, ab 13 Uhr eingenommen werden. Die Teilnehmeranzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Um Voranmeldung wird gebeten.

Vom 4. bis 6. August finden täglich um 10.30 und 12.30 Uhr Gebete in der Krypta statt, am 5. August zudem ab 15 Uhr, am 6. August ab 15.30 Uhr. An diesen Tagen stehen zudem Klosterführungen (jeweils 11.30 Uhr), Abendandachten (jeweils ab 17.30 Uhr) sowie Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen und Zeiten auf dem Programm. Im Klausurhof werden in der Klosterwerkstatt Kreuze gefertigt. Feierlicher Abschluss bildet am Sonntag, 7. August, ab 10 Uhr eine Heilige Messe, zusammen mit Pater Maximilian Grund, Bruder Melchior Schnaidt und der Katholischen Pfarrgemeinde Querfurt.

Seit 2011 bereichern die Mönche aus der fränkischen Benediktiner-Abtei alljährlich für einige Tage in den Sommerferien das Memlebener Kloster. Seit mehr als 1.200 Jahren leben und arbeiten Mönche in Münsterschwarzach. Mittlerweile ist die Abtei eine der bedeutendsten im deutschsprachigen Raum, die sich auch der Missionsarbeit verpflichtet fühlt. Im Bistum Würzburg hat sie sich als geistliches Zentrumzu einer festen Institution entwickelt. Zum Konvent gehören 117 Mönche, von denen einige in abhängigen Häusern in Übersee oder anderen Klöstern der Kongregation leben. Zu den bekanntesten Geistlichen zählt Pater Anselm Grün, der Memleben im Juni für einen Vortrag besucht hatte. (cm)

Weitere Informationen und Anmeldung für die Klostermahlzeit telefonisch unter: 034672/6 02 74