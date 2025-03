Mit Ruby auf neuen Wegen - Wie die Mischlingshündin das Leben einer Eulauerin veränderte

Als die hundeerfahrene Bianka Hatzel über den Tierschutz einem Labrador-Mix in Eulau ein Zuhause gab, kam sie an ihre Grenzen. In ihrer Not suchte sie Hilfe. Inzwischen ist sie Hundetrainerin.