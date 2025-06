Emotionale Berg- und Talfahrt vor sowie bei diesjähriger Senioren-EM in Novi Sad. Warum Hans-Dieter Kliem erst traurig, dann verärgert und am Ende glücklich ist.

Mit „Lieblings-Feind“ Silber gekrallt: Welche filmreife Story 90-Jähriger aus Gleina in Serbien erlebt

Novi Sad/Gleina - Man kann fast schon darauf vertrauen, dass Tischtennis-Dauerbrenner Hans-Dieter Kliem aus Gleina bei seinen Teilnahmen an internationalen Meisterschaften filmreife Storys erlebt. Doch was dem 90-Jährigen vor und bei der soeben zu Ende gegangenen diesjährigen Senioren-Europameisterschaft in Novi Sad (Serbien) zustieß, toppt alles bisher Dagewesene!