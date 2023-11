2023er-Weihnachtsstück des Theater Naumburg hält Überraschungen auch für Erwachsene parat. Zwei Schauspieler bringen in frischer Inszenierung nahe, was es zum Glück braucht.

Naumburg. - Was ist Glück? Als Dienstagvormittag Sieglitzer Grundschüler und Flemminger Kindergartenkinder aufbrachen, um der Antwort im Theater Naumburg auf die Spur zu kommen, war ihnen das Glück bereits auf dem Weg dorthin holt. Passend zum Besuch des diesjährigen Weihnachtsmärchens hatte es nämlich über Nacht die Landschaft in eine weiße Winterwelt verwandelt und die Straßen in gefährliche Schlitterbahnen, dennoch trafen die Mädchen und Jungen wohlbehalten im Theater ein. Nicht allen war an dem Tag des Wintereinbruchs eine unfallfreie Fahrt beschieden. Doch was ist Glück noch? Kaum einer weiß es besser als Jacob und Wilhelm Grimms „Hans im Glück“. Naumburgs Theaterintendant Stefan Neugebauer erkor das Märchen zum diesjährigen Weihnachtsstück aus und griff für die Inszenierung zu der neueren Fassung von Fitzgerald Kusz.