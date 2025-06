Olaf Schumann führt seit 30 Jahren als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Karsdorf. Welche Erfolge und Rückschläge er erlebt und was das politische Ehrenamt mit ihm gemacht hat.

Ehrenamt in der Kommunalpolitik

Olaf Schumann (r.) – hier beim Landratsempfang im Lichthof in Freyburg – ist seit nunmehr 30 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Karsdorf.

Karsdorf - In seinem Amtszimmer m Bürgerhaus in Wetzendorf gibt es viel zu sehen. An der Wand hängen die Fahne der Gemeinde Karsdorf und die des Karsdorfer Karnevalsvereins. Der Blick fällt auf einen üppig gefüllten Schlüsselkasten mit verschiedenen Tür- und Toröffnern – vom Friedhof bis zur Feuerwehr.