Naumburg. - Mit dem Weinjahrgang 2023 sind die Winzer von Saale-Unstrut zufrieden: Etwas weniger Menge, dafür mehr Qualität, lautet die aktuelle Einschätzung des Weinbauverbandes; was jetzt in den Kellern gedeihe, könne sich sehen lassen. Die Interessenvertretung der hiesigen Winzer hatte am Samstag im Naumburger Euroville sowohl ihre Generalversammlung als auch den traditionellen Weinbautag abgehalten, der sich vor allem fachspezifischen Themen widmet. Bei all der guten Bilanz sehen sich die Winzer aber reichlich Problemen ausgesetzt, wie Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger auf einer Pressekonferenz verdeutlicht. „Die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage wirkt sich aus. Im letzten Jahr sahen wir uns Kostensteigerungen von rund 15 Prozent ausgesetzt, hervorgerufen durch höhere Ausgaben unter anderem für Personal, Energie, Material und Treibstoff“, zählt Zieger auf. Insbesondere im süddeutschen Raum stünden viele Betriebe vor dem wirtschaftlichen Aus. Man rechne dort mit Flächenstilllegungen von bis zu 10.000 Hektar Rebfläche.