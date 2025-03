Zur Finanzierung seiner Drogensucht klaut 30-Jähriger in einem Naumburger Drogeriemarkt Parfüms. Nun soll der Mann für ein Jahr und neun Monate in Haft.

Naumburg. - Ins Stottern gerieten Donnerstagvormittag im Amtsgericht Naumburg sowohl der anklageerhebende Staatsanwalt als auch der Vorsitzende Richter, während sie jeweils das Diebesgut benannten. Das lag aber keinesfalls an der sich frostig anfühlenden Kälte im Saal, die angesichts der im gesamten Gebäude ausgefallenen Heizungsanlage herrschte und einem in die Knochen kroch und auch die Lippen lahmzulegen drohte. Es waren schlichtweg die teils zungenbrecherischen Namen jener Parfüms, die ein Mann im Jahr 2023 in einem Naumburger Drogeriemarkt hat mitgehen lassen – in einer Kühleinkaufstüte.