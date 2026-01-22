Eil
Frühkindliche Bildung im Burgenlandkreis Lesebotschafter in Kitas - Alarmierende Zahlen geben Anstoß für neues Projekt im Landkreis
Nach dem Netzwerk für Lern- und Lesepaten nimmt der Burgenlandkreis ein weiteres Projekt zur Lese- und Sprachförderung auf. 46 Kitas sind mit dabei. Der Grund für das Projekt ist ein besorgniserregender.
Aktualisiert: 22.01.2026, 09:55
Naumburg - Zahlen lügen nicht und belegen, was Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer bereits seit einigen Jahren in den Kitas und Schulen beobachten. Die Sprach- und Lesekompetenzen bei Kindern nimmt ab – mit teils langwierigen Folgen.