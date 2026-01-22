Frühkindliche Bildung im Burgenlandkreis Lesebotschafter in Kitas - Alarmierende Zahlen geben Anstoß für neues Projekt im Landkreis

Nach dem Netzwerk für Lern- und Lesepaten nimmt der Burgenlandkreis ein weiteres Projekt zur Lese- und Sprachförderung auf. 46 Kitas sind mit dabei. Der Grund für das Projekt ist ein besorgniserregender.