weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Frühkindliche Bildung im Burgenlandkreis: Lesebotschafter in Kitas - Alarmierende Zahlen geben Anstoß für neues Projekt im Landkreis

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Frühkindliche Bildung im Burgenlandkreis Lesebotschafter in Kitas - Alarmierende Zahlen geben Anstoß für neues Projekt im Landkreis

Nach dem Netzwerk für Lern- und Lesepaten nimmt der Burgenlandkreis ein weiteres Projekt zur Lese- und Sprachförderung auf. 46 Kitas sind mit dabei. Der Grund für das Projekt ist ein besorgniserregender.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 22.01.2026, 09:55
Mehr als 40 Kitas waren zur Auftaktveranstaltung der Initiative „Lesebotschafter" des Burgenlandfkreises im Theater Naumburg vertreten.
Mehr als 40 Kitas waren zur Auftaktveranstaltung der Initiative „Lesebotschafter" des Burgenlandfkreises im Theater Naumburg vertreten. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Zahlen lügen nicht und belegen, was Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer bereits seit einigen Jahren in den Kitas und Schulen beobachten. Die Sprach- und Lesekompetenzen bei Kindern nimmt ab – mit teils langwierigen Folgen.