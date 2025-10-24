weather regenschauer
Burgenländer empfangen am Samstag ab 20 Uhr in der Regionalliga den ThSV Eisenach II. Spiele-Vierpack im „Wohnzimmer“ in Plotha

Von Torsten Kühl 24.10.2025, 14:36
HCB-Coach Fabian Kunze (l.), hier mit Thato Weiß, ist vor zwei Wochen Vater geworden.
HCB-Coach Fabian Kunze (l.), hier mit Thato Weiß, ist vor zwei Wochen Vater geworden. (Foto: Torsten Biel)

Plotha. - Großkampftag im sogenannten „Wohnzimmer“: Vier der fünf Erwachsenenteams des HC Burgenland tragen an diesem Wochenende ihre Heimspiele in der Sporthalle in Plotha aus. Ehe die Regionalliga-Frauen am Sonntag mit Anwurf um 16.30 Uhr gegen den Dessau-Roßlauer HV ihre „weiße Weste“ wahren wollen, sind alle drei Männermannschaften des Clubs bereits am Samstag im Punktspieleinsatz.