Burgenländer empfangen am Samstag ab 20 Uhr in der Regionalliga den ThSV Eisenach II. Spiele-Vierpack im „Wohnzimmer“ in Plotha

Lenkt etwas von den Personalsorgen ab: HCB-Trainer Kunze freut sich über „Neuzugang“

HCB-Coach Fabian Kunze (l.), hier mit Thato Weiß, ist vor zwei Wochen Vater geworden.

Plotha. - Großkampftag im sogenannten „Wohnzimmer“: Vier der fünf Erwachsenenteams des HC Burgenland tragen an diesem Wochenende ihre Heimspiele in der Sporthalle in Plotha aus. Ehe die Regionalliga-Frauen am Sonntag mit Anwurf um 16.30 Uhr gegen den Dessau-Roßlauer HV ihre „weiße Weste“ wahren wollen, sind alle drei Männermannschaften des Clubs bereits am Samstag im Punktspieleinsatz.