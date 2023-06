Das Fahrgastschiff „Bad Kösen“ hat nach einem Umbau ein der Werft Fischer in Mukrena einen Elektro-Motor an Bord.

Das Fahrgastschiff "Bad Kösen" fährt ab sofort elektrisch - nach Umbau in der Werft Fischer in Mukrena.

Bad Kösen/nt - Nur das Geräusch der Schiffsschraube im Wasser ist noch zu hören, wenn das Fahrgastschiff „Bad Kösen“ auf der Saale in Richtung Rudelsburg ablegt. Für 320.000 Euro und gefördert durch zwei Programme, ist es in der Schiffswerft Fischer in Mukrena auf Elektro-Antrieb umgebaut worden. Ersetzt wurde der seit 1989 im Schiff arbeitende Multicar-Motor durch einen hochmodernen Elektromotor.

Betreiber Manfred Berro lädt an der Ladesäule. (Foto: Torsten Biel)

Gespeist wird dieser von zwei 40-kW-Batterien, die auch im BMW I3 zum Einsatz kommen. Das reicht für rund zwei Tage oder rund zehn Fahrten zur Rudelsburg und zurück. Erst dann muss der Betreiber der Schiffe, Manfred Berro, das Kabel zum Laden anstecken. Die Schiffe haben jetzt auch mehr Leistung: Statt 40 sind es nun rund 60 PS.

Berro ist zufrieden mit der neuen Technik: „Die Schiffe fahren sich etwas direkter, das hilft beim Manövrieren, und sie sind leise.“ Am Dienstagabend gab Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) das offizielle Startsignal.