Die Königstage in der Welterbestadt Quedlinburg werden von einer Tragödie überschattet: Auf einer Hauptstraße ist ein Mann von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Unfalltragödie im Harz: 53-Jähriger wird in Quedlinburg von Auto überrollt und stirbt

In der Nacht zum Sonntag (1. Juni) ist auf der Landesstraße 85 / Oeringer Straße in Quedlinburg ein 53-Jähriger von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden.

Quedlinburg. - Tragische Szenen haben sich in der Nacht zum Sonntag (1. Juni) und während des Abreiseverkehrs von den Königstagen in Quedlinburg ereignet. Ein 53-Jähriger wurde von einem Renault erfasst und so schwer verletzt, dass ihm die Rettungskräfte nicht mehr helfen konnten.