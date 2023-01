Ab neuer Saison elektrisch - MS „Bad Kösen“ wird in Mukrena modernisiert

An der langen "Leine": die MS Bad Kösen auf dem Weg zur Werft in Mukrena.

Bad Kösen/Mukrena - Das Motorschiff „Bad Kösen“ ist auf Reisen gegangen - allerdings auf dem Landweg. Es soll in einer Werft in Mukrena bei Könnern mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet werden und dann möglichst zum Saisonbeginn in diesem Jahr wieder in See stechen können.

Die knifflige Aufgabe des Transports kam am Donnerstagabend auf das Naumburger Schwerlast-Transportunternehmen Betzitza zu, das bereits 1989 die Fracht des Schwesternschiffes „Rudelsburg“ übernommen hatte. Zuvor war es Aufgabe des Jenaer Unternehmens Baier, per 250-Tonnen-Kran das 17 Meter lange Motorschiff vom Liegeplatz des Schiffsanlegers im Kurpark auf den Schwerlaster zu bugsieren. 34 Meter musste der Kran den Ausleger ausfahren - und das bei böigem Wind.

Für Transportunternehmer Jörg Betzitza, der an diesem Abend seine elfjährige Tochter an der Seite hatte, war die „Fuhre“ nichts Geringeres als die Fortsetzung einer kleinen Tradition, denn schon sein Großvater transportierte Schiffe nach Bad Kösen. Das MS „Bad Kösen“ ist schließlich um Mitternacht in Mukrena unversehrt und ohne Probleme angekommen und entladen worden. (mhe/be)